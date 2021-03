“Federico Erbetti è dottore, un obiettivo centrato pienamente”

Good news - Le congratulazioni di Francesco Allegrini, Francesco Achilli e tutti i tuoi amici

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi è un giorno speciale, oggi è il giorno più importante nella vita di un giovane, un obiettivo centrato pienamente: Federico Erbetti è finalmente dottore!

Che gioia! Non è solamente il risultato di anni di sfide continue tra alti e bassi, è anche l’espressione più alta dell’essere se stessi, di continuare a lottare senza perdere d’occhio il prossimo, nonostante tutto, nonostante la pandemia, nonostante le avversità! Auguri Ebio caro.

Francesco Allegrini, Francesco Achilli e tutti i tuoi amici

Good news

24 marzo, 2021