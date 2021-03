“Festa della donna, ombrelli gialli in via Trieste come simbolo di protezione dai soprusi”

Civitavecchia - L’iniziativa è stata proposta dal consigliere Pepe in collaborazione con il sindaco Tedesco e le colleghe di maggioranza Mari, Morbidelli e La Rosa

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Per l’8 marzo, via Trieste si colora di giallo. L’iniziativa è stata proposta e seguita dal consigliere Pepe, in stretta collaborazione con il sindaco Ernesto Tedesco e in accordo con le colleghe di maggioranza Mari, Morbidelli e La Rosa.

“Quest’anno – spiega il consigliere Pepe – in occasione della giornata internazionale della donna, abbiamo deciso di appendere decine di ombrelli gialli nel cuore del nostro centro storico”.

“Non una semplice istallazione artistica – specifica il consigliere Pepe -, ma un colpo d’occhio bello e d’impatto dove l’ombrello simboleggia la protezione verso tutti i soprusi e le violenze che purtroppo ancora oggi subiscono le donne. Un ringraziamento va agli uffici, che hanno saputo organizzare l’iniziativa, e a quanti vi hanno fattivamente collaborato”.

Lega con Salvini Civitavecchia

6 marzo, 2021