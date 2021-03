Fienile divorato dalle fiamme nella notte

Arlena di Castro - Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Ieri sera è divampato un incendio all’interno di un podere di Arlena di Castro. Ad andare a fuoco è stato un fienile che in poco tempo è stato letteralmente divorato dalle fiamme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli che hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza la zona e domare in fine il rogo. Sul posto anche i carabinieri.

26 marzo, 2021