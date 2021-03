Figliuolo: “Sui vaccini momento di svolta o perderemo tutto”

Coronavirus - L’obiettivo del commissario straordinario all’emergenza: “Far sì che entro fine settembre almeno l'80% degli italiani abbia ricevuto il siero"

Roma – “È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari”. È questo il messaggio lanciato dal Commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, ospite a “Che tempo che fa” parlando del piano vaccini.

“A fine mese – ha assicurato – arriveremo a 15 milioni di dosi di vaccini, nel prossimo trimestre ne avremo 52 milioni, nel terzo 84 milioni di dosi. C’è stata una forte azione del presidente Draghi sui vertici delle case farmaceutiche, ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ad aprile inizierà ad arrivare Johnson e Johnson, un vaccino monodose, con circa 25 milioni di dosi nel secondo trimestre, che è come averne 50 milioni”. Tutto con un solo obiettivo: “Dobbiamo andare a regime con 500 mila vaccinazioni al giorno per far sì che entro fine settembre almeno l’80% degli italiani sia vaccinato”.

“Ci sarà un momento in cui, quando i vaccini arriveranno in massa, si potrà fare ‘fuoco con tutte le polveri’ – ha detto il generale – noi satureremo tutti i centri, tutti i punti: ci si presenterà e ci si vaccina e si chiuderà la partita”.

Dopo le polemiche che in queste settimane sono nate sugli episodi registrati nei centri di vaccinazione con dosi date a parenti e amici, Figliuolo spiega: “Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare”.

15 marzo, 2021