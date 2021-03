Figliuolo: “Un milione di dosi Pfizer distribuite entro domani”

Roma - Arriveranno a 214 strutture sanitarie

Roma – Un milione di dosi del vaccino anti-Covid Pfizer saranno distribuite entro domani tra le regioni.

Francesco Paolo Figliuolo

Ad annunciarlo è il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo al termine dell’incontro avuto oggi pomeriggio con il presidente del consiglio Mario Draghi e il capo della protezione civile Francesco Curcio. Durante l’incontro è stato fatto il punto sulla gestione della campagna vaccinale nel paese.

“Entro le prossime 24 ore circa un milione di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech verranno distribuite alle regioni, interessando 214 strutture sanitarie”, ha affermato Figliuolo.

Il commissario per l’emergenza Covid ha poi affermato che entro la fine del primo trimestre dell’anno, in Italia saranno state distribuite in tutto 14 milioni di dosi del vaccino anti-Coronavirus.

22 marzo, 2021