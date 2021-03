Flash mob di Fratelli d’Italia per la riapertura delle palestre

Roma - Giorgia Meloni: "Abbiamo organizzato questa manifestazione in solidarietà con oltre un milione di lavoratori che stanno pagando come pochi altri la pandemia senza che ci sia una reale ragione per farlo"

Roma – La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è intervenuta oggi in un flash mobilità davanti alla Camera a supporto delle palestre e delle scuole di danza colpite dalle restrizioni anti-Covid.

“Oggi, di fronte al Parlamento, l’iniziativa simbolica di Fratelli d’Italia per denunciare la situazione drammatica in cui versa il mondo delle palestre e delle scuole di danza, che sono state tra coloro che hanno pagato di più le scelte del governo Conte e temo anche quelle del Governo Draghi – ha scritto su Facebook Giorgia Meloni -. Delle realtà ingiustamente penalizzate, che comprendono milioni di lavoratori e che hanno fatto di tutto per rispettare le normative di sicurezza, per poi essere ugualmente chiuse. Chiediamo al governo di rivedere queste decisioni e tirare fuori protocolli scientificamente efficaci e, sulla base di questi, riaprire in sicurezza per permettere a queste realtà di poter lavorare”.

Alla manifestazione un gruppo di ragazzi, tutti muniti di mascherina, si sono esibiti in uno spettacolo di ballo. Al termine della loro esibizione è stato esposto uno striscione con scritto “Lo sport è salute, Palestre e scuole di danza possono riaprire in sicurezza”.

“Abbiamo voluto organizzare questo flash mobilità in solidarietà con oltre un milione di lavoratori del mondo delle palestre e delle scuole di danza che sono letteralmente in ginocchio, che stanno pagando come pochi altri la pandemia senza che ci sia una reale ragione per farlo – ha detto la leader di Fratelli d’Italia rispondendo alle domande dei giornalisti presenti -. Non ci sono evidenze scientifiche che il contagio avvenga nelle palestre. Alle palestre era stato detto che dovevano adeguarsi a dei protocolli e quando si sono adeguati hanno doto loro che dovevano chiudere lo stesso. In tutto questo continuiamo invece a stipare gli anziani a centinaia sugli autobus e sulle metropolitane chiudendo ai ragazzi giovani la possibilità di vivere una vita sana”.

“Quando si rinuncia a vivere una vita sana – ha continuato Meloni -, si abbassano le difese immunitarie e il Covid colpisce peggio. Non c’è una ragione per fare le scelte che sono state fatte. Noi abbiamo chiesto tante volte che le palestre potessero riaprire in sicurezza con protocolli sui quali la politica doveva assumersi la responsabilità. Lo abbiamo presentato anche all’ultimo decreto mille proroghe, il nostre ordine del giorno è stato bocciato. Continuiamo a chiedere la riapertura per queste attività con protocolli di sicurezza”.

4 marzo, 2021