Focolaio alla Scala di Milano, positivi 35 ballerini

Coronavirus - Contagi anche nella direzione di danza e nella compagnia di canto

Roma – Focolaio di contagi da Covid-19 al teatro alla Scala di Milano, 35 ballerini e tre membri della direzione di ballo debolmente positivi.

Il teatro alla Scala di Milano

A comunicalo il Teatro aggiungendo che “sempre dai risultati dei test pervenuti ieri sono emersi 3 casi di positività nella compagnia di canto del dittico di lavori di Kurt Weill (Die Sieben Todsãnden e Mahagonny Songspiel), di cui era prevista la trasmissione in streaming da Rai Cultura su Raiplay il prossimo 18 marzo, e due nel settore del parrucco”.

Il cluster, ha fatto sapere il Teatro, era già “sotto controllo” dal 26 febbraio quando le prove delle attività del Ballo erano state sospese dopo la scoperta di un caso debolmente positivo, che si è poi negativizzato nei giorni successivi. Proprio in quella data doveva essere registrato l’Omaggio a Nureyev, previsto in streaming per domenica 28 febbraio, ma poi saltato per permettere lo screening su tutti i ballerini.

4 marzo, 2021