Focolaio nell’azienda agricola, campioni allo Spallanzani per le varianti

Coronavirus - Aumentano i dipendenti positivi

Viterbo – (raff.stro.) Coronavirus, come previsto aumentano i contagi relativi al focolaio divampato in un’azienda agricola di Viterbo. Sono una trentina i dipendenti risultati positivi, a cui vanno aggiunti una serie di contatti di caso avvenuti soprattutto in ambito familiare.

Ieri nel capoluogo sono state accertate altre 29 infezioni, dieci delle quali collegate proprio a questo cluster. La speranza è che non continui ad ampliarsi. Un incoraggiamento arriva dal fatto che l’azienda non avrebbe contatti diretti con il pubblico.

Ovviamente una tale diffusione del virus ha reso necessario un intervento diretto del sindaco Giovanni Arena e della Asl che martedì è entrata nei locali con il Team Coronavirus dedicato alle imprese e con il Servizio di igiene e sanità impartendo delle prescrizioni anti-Covid.

L’azienda sanitaria ha anche inviato allo Spallanzani dei campioni prelevati su pazienti positivi per un approfondimento sulle varianti. Al momento, però, non ci sarebbero evidenze. Non è detto che le infezioni siano state causate dalla mutazione del virus. A Viterbo potrebbe essersi ripetuto quanto successo nei mesi scorsi in un’azienda di castagne di Canepina: 26 dipendenti avevano contratto il Covid.

13 marzo, 2021