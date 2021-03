Fondazione Carivit, 20mila euro per la tutela dei beni culturali “minori”

Viterbo - Il bando è riservato ai comuni e agli enti ecclesiastici della provincia di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Fondazione Carivit, soggetto giuridico di diritto privato senza fine di lucro e con piena autonomia statutaria e gestionale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, mette a disposizione per l’anno 2021 uno stanziamento di 20mila euro per contribuire, attraverso il sostegno ad iniziative di restauro, alla valorizzazione ed alla tutela dei beni culturali “minori” di proprietà pubblica presenti sul territorio provinciale.

Con la finalità di accrescere le ricadute del presente bando garantendo al tempo stesso i più alti standard tecnico-scientifici per l’esecuzione degli interventi, è prevista la collaborazione del Dibbaf dell’università degli studi della Tuscia che mette a disposizione a tal riguardo le proprie strutture scientifiche e didattico/formative.

L’importo massimo assegnabile per ogni singolo intervento è fissato in 5mila euro. Ciascun richiedente potrà presentare domanda di contributo per l’intervento su un solo bene.

Il presente bando è riservato ai comuni e agli enti ecclesiastici della provincia di Viterbo per interventi su beni tutelati di proprietà pubblica, costituiti da dipinti, affreschi, disegni, incisioni e sculture collocati all’interno di edifici fruibili e per i quali è garantita l’esposizione al pubblico.

I comuni e gli enti ecclesiastici della provincia di Viterbo interessati potranno presentare la domanda di contributo solo a mezzo pec all’indirizzo: fondazionecarivit@postecert.it, con oggetto: “Domanda di contributo bando di erogazione 2021 iniziative di restauro” entro il 30 aprile. Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico file, pena l’esclusione della domanda dall’istruttoria.

Gli interessati potranno richiedere il testo integrale del bando di concorso e la modulistica necessaria per l’esatta compilazione delle domande alla Fondazione Carivit – via Cavour, 67 – Viterbo – tel: 0761/34.42.22; e-mail: segreteria@fondazionecarivit.it.

La suddetta documentazione è inoltre disponibile sul sito internet www.fondazionecarivit.it.

Marco Lazzari

Presidente Fondazione Carivit

17 marzo, 2021