Fontana azzera i vertici di Aria, si va verso l’amministratore unico

Coronavirus - La società sotto accusa per la gestione della campagna vaccinale nella regione Lombardia - A sostituirla entro fine mese Poste Italiane

Milano – Caos vaccinati in Lombardia, il presidente della Lombardia Attilio Fontana azzera i vertici di Aria Spa, la società finita sotto accusa per la gestione della campagna vaccinale.

Secondo quanto si è appreso, il governatore Fontana sta azzerando tutte le cariche principali della società, dopo l’ultimo weekend in cui si sono verificati numerosi problemi nelle prenotazioni per il vaccino, soprattutto a Cremona.

Attilio Fontana

Sabato e domenica, infatti, non sarebbero stati spediti numerosi sms di conferma per gli appuntamenti e l’hub della città sarebbe rimasto semideserto. Ieri, ad esempio, delle 600 persone attese, se ne sono presentate solamente 58. Fortunatamente il problema sarebbe stato risolto nel corso della giornata grazie all’intervento immediato dell’Asst, che contattando telefonicamente quante più persone possibile, è riuscita a raggiungere quota 603 somministrazioni.

Dopo questi ulteriori disguidi – che si aggiungono a quelli registrati nei giorni scorsi in altre città – nella campagna vaccinale, Fontana ha deciso di azzerare il cda e nominare un amministratore unico. L’azzeramento dei vertici della società è il tema della giunta che è in corso in questi minuti.

Ed entro fine mese dovrebbe arrivare la soluzione al caos vaccini con il passaggio al portale di Poste Italiane, scelto dalla vicepresidente della regione Letizia Moratti per sostituire Aria nella gestione delle prenotazioni, esautorando di fatto la società regionale.

22 marzo, 2021