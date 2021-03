Formasal, vasto assortimento per Pasqua

Viterbo - In vista di questa ricorrenza, che ci sta molto a cuore, l'azienda ha ideato una selezione di prodotti ideali per le famiglie con dei box già allestiti

Viterbo – sponsorizzato – Anche quest’anno si avvicina Pasqua, ed in molti non potremmo passarla come avremmo voluto.

Noi di Formasal, tuttavia, non vogliamo abbatterci ed anzi siamo pronti a fare tutto ciò che è nelle nostre forze per poter rendere un po’ più speciali questi momenti.

In vista di questa ricorrenza, che ci sta molto a cuore, abbiamo ideato una selezione di prodotti ideali per le famiglie con dei box già allestiti di prodotti pasquali.

Potrai trovare dei box con salumi, formaggi e pizza di Pasqua oppure box di vini. A te la scelta!

Quest’anno inoltre siamo fieri di poter annunciare la disponibilità di una Pizza di Pasqua artigianale (e non stiamo scherzando!!) prodotta a Viterbo, veramente eccezionale. La trovate QUI.

Per chi volesse poi comporre da solo il proprio “pacco di Pasqua” può continuare a farlo come ha sempre fatto fino ad ora, ordinando dal sito.

Per i VERI INTENDITORI di CARNE, solo per un tempo limitato, abbiamo delle novità eccezionali!

L’Entrecote di Bisonte da 300g, lo Scamone Argentina da 300g sono solo alcune di queste, per scoprirle tutte puoi CLICCARE QUI.

Visita il nostro sito: formasal.com

CONTATTI:

Tel.: 0761251349

Email: info@formasal.it

Formasal – Cash and Carry situato a Viterbo in S.S. Cassia Nord km. 86 (loc.Poggino)

SOCIAL:

INSTAGRAM

FACEBOOK

25 marzo, 2021