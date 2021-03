Acquapendente – Si è svolta ieri la premiazione dei vincitori e presentazione mostra fotografica “Fotografiamo la nostra città” dal titolo “I centri storici: poesia del paesaggio urbano nelle località intorno al lago di Bolsena” presso la biblioteca comunale di Acquapendente con il direttore Marcello Rossi organizzatore dell’evento insieme al Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena” e con la presenza del sindaco Angelo Ghinassi e dell’assessore alle Politiche sociali Valeria Zannoni, con deleghe a Turismo e Cultura, in rappresentanza del comune di Acquapendente. Presenti anche gli elementi della giuria che ha selezionato le opere vincitrici che sono Federica Ghinassi fotografa, Luciano Zuccaccia photoeditor e Cesare Goretti fotografo e grafico. Il concorso, giunto alla sua quarta edizione, ha visto per la prima volta connesso a esso un workshop dedicato e realizzato da Tuscia Fotografia di Maurizio Di Giovancarlo. La partecipazione di nuovi fotoamatori ha portato nuova linfa a un progetto già consolidato, che ha visto la partecipazione di 33 fotografi con un complessivo di circa 100 immagini dei nostri borghi, infatti, l’iniziativa rientra nel progetto “Open space Open mind 2” del Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena (finanziamento regionale in base alla L.R. 42/1997 – Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema 2019”). Ecco i premiati. Primo classificato Raffaele Barillano di Civitavecchia. Seconda classificata Silvia Araceli di Acquapendente. Terza classificata Giuseppina Natale di Roma. Sono state concesse anche delle menzioni di merito a Ornella Banco di Montefiascone, Maria Olimpia Orsalini di Viterbo e David Leandri di Acquapendente. La mostra resterà aperta fino al 31 marzo 2021 presso la biblioteca comunale di Acquapendente. In seguito la mostra sarà presentata nelle altre biblioteche del Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena”. Maurizio Di Giovancarlo / Tuscia Fotografia