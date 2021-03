Frana costone tufaceo, 70mila euro per la messa in sicurezza

Viterbo - Comune - A Sant'Angelo di Roccalvecce lo scorso 13 gennaio

Viterbo – (g.f.) – Frana costone tufaceo a Sant’Angelo di Roccalvecce, 70mila euro per l’intervento.

Lavori di somma urgenza da parte dell’amministrazione comunale, coperti con un debito fuori bilancio che è arrivato in seconda commissione (Bilancio) per il riconoscimento.

Un atto dovuto, come dovuto era l’intervento in zona per la messa in sicurezza. Per la precisione, sono stati spesi 69.986 euro.

Come ha ricordato l’assessore ai Lavori pubblici per le frazioni Elpidio Micci, cavità sotto il suolo hanno ceduto, provocando lo smottamento in via Sipicciano, strada comunale, nella frazione di Sant’Angelo di Roccalvecce.

L’episodio si è verificato lo scorso 13 gennaio.

1 marzo, 2021