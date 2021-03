Montalto di Castro - Al chilometro 110 - Pompieri, vigili urbani e Anas al lavoro

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Frana sull’Aurelia, chiusa la corsia di una carreggiata.

I vigili del fuoco sono al lavoro al chilometro 110 dell’Aurelia, nel territorio di Montalto di Castro, per una frana che ha interessato un costone di roccia al lato della strada.

Per precauzione è stata chiusa una corsia della carreggiata in direzione Grosseto. La circolazione è quindi comunque possibile, con un restringimento per un tratto di circa 150 metri.

Sul posto, insieme ai pompieri del distaccamento di Tarquinia con il funzionario di turno, ci sono i vigili urbani di Montalto di Castro e i tecnici dell’Anas.

Condividi la notizia:











17 marzo, 2021