“Non conosco nessuno di FdI, sono stato scelto solo per il curriculum”

Viterbo - Comune - Intervista al nuovo amministratore unico della Francigena Francesco Serpa

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Per una volta posso dire che è valso il curriculum”. Francesco Serpa, 44 anni, è il nuovo amministratore unico di Francigena, la società di trasporti locale interamente partecipata dal comune di Viterbo. E’ stato nominato dal sindaco Giovanni Arena dopo che lo stesso, il 24 dicembre, aveva costretto alle dimissioni il precedente amministratore Guido Scapigliati che sulla sua pagina Facebook aveva pubblica dei post in cui inneggiava a Nar e Brigate Rosse. A fine gennaio la pubblicazione di un nuovo bando per la scelta dell’amministratore della società. L’11 febbraio la scadenza. Venerdì prossimo la ratifica da parte dell’assemblea dei soci e i poteri di firma.

Serpa fa anche parte del coordinamento di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, ma “su Viterbo non conosco nessuno. Il capogruppo di Fdi, Luigi Buzzi, nemmeno mi conosceva”.

Per quanto riguarda il prelievo in busta paga ai 5 lavoratori della Francigena, il primo problema che il nuovo amministratore si troverà di fronte, la risposta è stata: “E’ evidente – ha detto Serpa – che le somme dovute devono essere restituite. Bisogna solo decidere in quante rate. E ritengo che se c’è la volontà da parte dei lavoratori di restituire quanto devono in più soluzioni da parte mia non ci sarà alcun problema. Massima disponibilità”.

Viterbo – L’amministratore unico di Francigena Francesco Serpa

Francesco Serpa, si aspettava la nomina ad amministratore unico della società Francigena?

“Io ho presentato il curriculum sapendo di avere le caratteristiche richieste dal bando con esperienza nell’ambito delle società partecipate nel settore dei trasporti. Tra la mia consulenza al Csp, quella al Porto mobility, ai tempi avevo lavorato per trasporti e mobilità sempre su Civitavecchia, ho depositato la domanda. Poi, aspettarmelo, no, non me lo aspettavo, perché su Viterbo non conoscevo proprio nessuno. Per una volta posso dire che è valso il curriculum”.

La danno però in quota Fratelli d’Italia…

“Io sono stato candidato al comune di Civitavecchia con Fratelli d’Italia. Ma non conosco nessuno di Fratelli d’Italia a Viterbo. E non ho chiamato nessuno di Fdi per dire di aver presentato la domanda. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luigi Buzzi, che ho conosciuto subito dopo la mia nomina, non sapeva nemmeno chi fossi. Sono stato scelto soltanto per il curriculum, senza nessuna politica di mezzo”.

Lei comunque fa parte del coordinamento di Fdi a Civitavecchia…

“Che io faccia parte del coordinamento di Fratelli d’Italia qui a Civitavecchia e che mi sia candidato con il partito alle elezioni è risaputo. Ma che questo abbia a che fare con qualcosa su Viterbo lo escludo”.

Viterbo – Un autobus della Francigena

Delle dimissioni del precedente amministratore di Francigena Guido Scapigliati cosa ne pensa?

“Quello che è successo lo sono venuto a sapere. Per quanto mi riguarda, personalmente non ho Facebook né tantomeno Instagram. Sono una persona senza social. L’ho sentito soltanto dire e non posso esprimermi”.

Ha già incontrato i sindacati di Francigena?

“Non ancora. Ho conosciuto solo qualche dirigente e capi servizio. Per correttezza, prima di stabilire rapporti con i sindacati, vorrei che la mia nomina fosse formalizzata e che mi fossero formalizzate le deleghe”.

Viterbo – uno dei mezzi Francigena coinvolti nello scontro

Prelievo in busta paga a 5 lavoratori, rinnovo del parco macchine, passaggio ad Astral e grafo di rete approvato dal consiglio comunale e mai attuato. saranno sostanzialmente queste le prime problematiche che avrà di fronte. Come le affronterà?

“Per quanto riguarda il grafo di rete, devo prima avercelo sotto mano peer poter esprimere un giudizio. Per il resto, andando in ordine. Prelievo in busta paga. E’ evidente che le somme dovute devono essere restituite. Bisogna solo decidere in quante rate. E ritengo che se c’è la volontà da parte dei lavoratori di restituire quanto devono in più soluzioni da parte mia non ci sarà alcun problema. Massima disponibilità. Rinnovo parco macchine. Che i mezzi siano vetusti è un’evidenza chiara. Cercherò di fare tutto il possibile affinché la Regione Lazio contribuisca per il rinnovo del parco macchine. Per quanto riguarda Astral sarà invece l’amministrazione comunale a decidere”.

Daniele Camilli

– Francesco Serpa è il nuovo amministratore unico di Francigena

Condividi la notizia:











10 marzo, 2021