Fratelli d’Italia celebra i 160 anni dell’unità d’Italia riqualificando i “Parchi della rimembranza”

Roma - La leader Giorgia Meloni: “Pianteremo nuovi alberi per ricordare le vittime del Covid, perché questa è la nostra guerra"

Roma – 17 marzo 1861. 17 marzo 2021. In occasione del 160esimo anniversario dalla proclamazione dell’unità d’Italia, Fratelli d’Italia è impegnata in ogni città nella riqualificazione dei Parchi della rimembranza, aree verdi nate dopo la fine della prima guerra mondiale per ricordare gli eroi caduti in battaglia. Un progetto presentato in diretta streaming su Facebook dalla leader del partito Giorgia Meloni, dall’eurodeputato Nicola Procaccini, responsabile del dipartimento ambiente ed energia di FdI e dall’onorevole Salvatore Sasso Deidda, responsabile dipartimento difesa FdI.

Tutela dell’ambiente e ricordo degli eroi per le generazioni future, come fari dell’iniziativa “Le radici della memoria” lanciata da Fratelli d’Italia.

“Voglio ringraziare innanzitutto chi ha collaborato con noi per rendere realizzabile tutto questo – esordisce Giorgia Meloni, leader del partito – siamo qui per augurare all’Italia un buon 160esimo anniversario dell’unità nazionale. Questo 17 marzo rimane per noi la data più unificante. E Fratelli d’Italia, che è il partito dei patrioti, non può lasciare che una ricorrenza come questa passi senza le adeguate iniziative e celebrazioni. Quando ero ministro della Gioventù organizzammo molte iniziative. Tra tutte mostre e attività nelle scuole, per ricordare che l’unità era stata realizzata da ragazzi”.

“Da quel momento sono passati 10 anni – prosegue la presidente Meloni -, e non abbiamo ancora non celebrazioni degne di questa dara. Certamente la pandemia e il Covid hanno determinato nuove priorità, ma proprio per la situazione che stiamo affrontando, vale la pena celebrare l’unità d’Italia. Perché fare sacrifici per gli altri non ha senso se non ci si sente parte di qualcosa. E ognuno di noi, nell’anno appena trascorso, si è sacrificato per gli altri, per fare in modo che anche persone che non si conoscevano non si ammalassero. Anche in passato c’è stato chi ha fatto sacrifici per donarci quello che noi abbiamo oggi. La nostra unità non è piovuta dal cielo ed è giusto ricordarlo”.

Per questo, oggi, Fratelli d’Italia sarà in prima linea per celebrare il 160esimo anniversario dell’unità con un progetto di riqualifica dei Parchi della rimembranza.

“La memoria è educazione al sacrificio, al coraggio, al senso di patria – spiega la laeder Meloni – Fratelli d’Italia ha pensato che fosse il caso, pur in queste condizioni, di organizzare qualcosa. L’iniziativa “Le radici della memoria” nasce proprio così. Dopo la fine della prima guerra mondiale vennero creati i Parchi della rimembranza: ogni albero rappresentava un caduto, un eroe. Ora buona parte delle duemila aree verdi sono abbandonate, versano nel degrado o sono state del tutto eliminate. Riteniamo fondamentale che tornino a vivere. La nostra campagna è finalizzata ad accendere i riflettori su queste aree e recuperarle. Rilanciare questi parchi coinvolgendo istituzioni, scuole, volontari e militanti – spiega -. Presenteremo anche in parlamento una mozione per chiedere l’impegno del governo”.

Ma ricordo del passato significa anche presente e futuro. “Proporremo di piantare nuovi alberi per ricordare le vittime de Covid, perché questa è la nostra guerra. La guerra che stiamo combattendo” conclude Giorgia Meloni.

“Le radici profonde non gelano – sottolinea Nicola Procaccini -, è impossibile organizzare e credere nel futuro se non si è capaci di onorare il ricordo del passato. Questo progetto si propone proprio di non dimenticare: fa sposare lo spirito ecologista del nostro partito con la difesa del ricordo del passato”.

“Buon compleanno alla nostra patria – conclude l’onorevole Salvatore Sasso Deidda -. Ricordare non è un esercizio retorico di nostalgia, ma è passaggio fondamentale, specialmente in un momento in cui gli italiani stanno soffrendo e le forze armate stanno dando esempio di attaccamento alle istituzioni”.

17 marzo, 2021