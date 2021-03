Fratelli d’Italia presenta il suo “piano Vaccini”

Politica - In una diretta Facebook moderata da Mauro Rotelli con ospiti Marcello Gemmato e Francesco Acquaroli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Piano Vaccini, proposte ed azioni”. Interessante momento di approfondimento quello proposto ieri da Fratelli d’Italia con una diretta Facebook cui hanno partecipato il responsabile dipartimento sanità di FdI Marcello Gemmato e il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli moderati dal deputato Mauro Rotelli.

Molteplici gli spunti e le indicazioni fornite in relazione alla presentazione di uno specifico documento sul piano vaccinale presentato proprio da Fdi lo scorso venerdì.

Una proposta elaborata tramite il confronto con esperti, medici, rappresentanti istituzionali, con declinazioni pratiche che sono già state concretizzate in atti amministrativi, ad esempio nelle Marche. L’obiettivo del piano è quello di una condivisione di buone pratiche che devono necessariamente essere diffuse per raggiungere l’immunità di gregge con almeno il 70% dei vaccinati.

Si tratta di un documento aperto e disponibile a tutti in cui, prendendo in esame esempi virtuosi come quello israeliano, si cerca di fornire delle risposte pratiche ad un’emergenza pandemica che ha messo in ginocchio l’intero pianeta.

A partire da una validazione di vaccini, come lo Sputnik, che possa sopperire a una grave carenza di forniture e dall’ampliamento della platea dei vaccinatori, come già fatto nelle Marche, dove il presidente Acquaroli, per arginare la recrudescenza dei contagi dovuta alla diffusione delle varianti, ha imposto un’azione di contenimento basata sull’accordo con i medici di base per le vaccinazioni a domicilio, negli ambulatori ed anche nei luoghi di lavoro con adeguate misure di sicurezza, agendo, in prima istanza, anche sulla logistica.

Fratelli d’Italia è fermamente convinta della necessità di vaccinarsi ma, nello stesso tempo, anche della difesa della libertà personale che cozza contro l’imposizione del cosiddetto patentino vaccinale.

In fondo costa meno vaccinare piuttosto che tenere chiuso e questa situazione ci impone una sinergia fondamentale per superare un momento di criticità che ha imposto e sta imponendo gravi pregiudizi a livello sanitario ed economico.

Fratelli d’Italia Viterbo

7 marzo, 2021