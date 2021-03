Fratelli d’Italia spiega il “Fenomeno Meloni”

Viterbo - Mercoledì 3 alle 19 incontro sulla pagina Facebook FdI del libro - Con l’eurodeputato Procaccini, il deputato Rotelli e il capogruppo in consiglio comunale Buzzi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La crescita esponenziale e costante di Fratelli d’Italia al centro di un nuovo appuntamento online.

Mercoledì 3 Marzo alle ore 19:00 sulla pagina Facebook Fratelli d’Italia Viterbo, incontro con il giornalista Francesco Boezi, autore del libro “Fenomeno Meloni, viaggio nella Generazione Atreju”.

Nel corso dell’appuntamento, cui interverranno l’eurodeputato Fdi Nicola Procaccini, il deputato Fdi Mauro Rotelli e il capogruppo in consiglio comunale Lugi Maria Buzzi, saranno analizzate le scelte importanti fatte da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia, che hanno evidenziato la coerenza e il non attaccamento a posizioni di potere ma solo a scelte per il bene della Nazione ed hanno determinato la crescita generalizzata dei consensi.

Modera la presentazione del libro sul “Fenomeno Meloni”, l’avvocato Donatella Amantini.

Fratelli d’Italia – Viterbo

Condividi la notizia:











2 marzo, 2021