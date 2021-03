Viterbo - Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale - Il traffico ha subito rallentamenti

Viterbo – Frontale sulla Cassia nord, ferita donna.

Viterbo – Incidente sulla Cassia nord

Incidente in tarda mattinata sulla Cassia nord, all’incrocio con la Martana. Per dinamiche ancora in corso di accertamento le due macchine si sono scontrate al bivio per Marta, Capodimonte e Valentano.

Viterbo – Incidente sulla Cassia nord – La polizia locale

Nell’impatto è rimasta ferita una donna sulla sessantina che si trovava a bordo della Toyota insieme a un’altra persona. La donna è stata portata a Belcolle ma non sembrerebbe versare in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia locale per tutti gli accertamenti di rito e il carro attrezzi per portare via le due auto.

Il traffico, che dapprima aveva subito qualche rallentamento, è ritornato a scorrere in maniera regolare.

1 marzo, 2021