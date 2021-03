“Siamo di fronte a una crisi di maggioranza?”

Montalto di Castro - Interviene la consigliera comunale Eleonora Sacconi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Stai attento a giudicarmi, la pietra che oggi lanci contro di me, può essere quella su cui inciamperai domani!”.

La pietra è quella che anni fa l’attuale sindaco sospeso Caci scagliò contro l’allora amministrazione comunale, capitanata da Salvatore Carai, per aver affidato un incarico, di gestione, ad un’associazione internazionale degli enti locali, tacciandoli di sperpero di denaro pubblico.

L’attuale sindaco di Montalto di Castro, il f.f. Luca Benni ormai non più in linea con il sindaco sospeso, da gennaio 2021, si avvale, dello stesso e analogo servizio che il suo stesso sindaco, anni fa, ha contestato duramente e denunciato alla Corte dei conti.

Ricordiamo agli attuali amministratori che avvalersi di consulenze esterne costituisce un mero danno erariale, al pari del loro sindaco che denunciò e pertanto punibile con la legge.

Benni e la sua giunta prendendo decisioni che lo stesso Caci ha giudicato e difinì “spreco di denaro pubblico”, denota la grande frattura che esiste all’interno della maggioranza di cui si parla tanto in paese.

A maggio il sindaco sospeso dovrebbe rientrare, salvo imprevisti, i cittadini vogliono sapere se siamo di fronte ad una crisi di maggioranza? Ci saranno ancora i tanto agognati numeri per governare? Le “quote rosa” indicate come priorità nel programma elettorale della “Lista Caci” saranno ancora tali?

Eleonora Sacconi

24 marzo, 2021