Lega Salvini - Evangelista e Giulivi saranno coordinatori del partito nella provincia di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lega Viterbo: Fusco nuovo vicecoordinatore regionale della Lega nel Lazio. Evangelista e Giulivi saranno coordinatori del partito nella provincia di Viterbo.

Nuovo assetto organizzativo del partito nel Lazio e nella provincia di Viterbo. Il senatore Umberto Fusco è stato nominato da Matteo Salvini e Claudio Durigon vicecoordinatore regionale del partito nel Lazio.

Un incarico importante che richiederà un costante lavoro a Roma e nell’intera regione in vista degli importanti appuntamenti politici dei prossimi mesi, in un momento storico di particolare difficoltà per il Paese e per il Lazio.

“Con grande emozione ho ricevuto poco fa dal sottosegretario Durigon e dal Segretario della Lega Matteo Salvini la nomina a vicecoordinatore della Lega nel Lazio. Accolgo questo nuovo incarico con un forte senso di responsabilità, ancor più per il particolare momento che stanno vivendo le imprese ed i cittadini a causa dell’evoluzione della pandemia nelle ultime settimane”. Così il senatore Umberto Fusco a seguito della nomina ricevuta.

Su scelta di Salvini e Durigon, subentreranno nel coordinamento provinciale del partito Stefano Evangelista e Alessandro Giulivi.

“Ringrazio il sottosegretario Durigon per l’importante incarico che mi è stato riconosciuto. Indicare un giovane di 29 anni in questo importante ruolo nella nostra provincia é una scelta politica coraggiosa che con impegno e passione cercherò di meritare ogni giorno. Sono già a lavoro per una strutturazione della segreteria politica provinciale che contribuisca all’obiettivo di una sempre maggiore radicazione del partito sul territorio, inclusiva e volta a valorizzare il merito e l’impegno, a supporto delle amministrazioni e dei cittadini che credono e vorranno credere al progetto della Lega”.

Giulivi ha voluto ringraziare il senatore Fusco per il lavoro svolto. “Ringrazio chi mi ha preceduto per il grande lavoro fatto sul territorio, dove la Lega vanta ormai oltre 70 amministratori locali e 7 sindaci. Il nostro sarà un lavoro volto ad accrescere il partito nel territorio, nelle amministrazioni, lavorando affinché nella prossima tornata di elezioni amministrative la Lega possa giocare il ruolo da protagonista che merita.”

Entrambi hanno ribadito l’importanza che intenderanno dedicare all’ascolto alle esigenze dei cittadini ed in questo senso un ruolo fondamentale sarà svolto dai dipartimenti provinciali che saranno presto istituiti e che rappresenteranno il collante tra la politica e la società civile e che contribuiranno nel formulare un’identità politica forte su tutte le principali tematiche.

Nel ruolo di coordinatore provinciale degli Enti Locali è stato infine nominato Giovanni Congedi, responsabile della Lega Giovani per la provincia di Viterbo. “Ringrazio Durigon per l’importante incarico che mi è stato affidato. Il mio impegno sarà volto a dare un contributo a supporto degli amministratori locali che in questo periodo hanno dato grande prova di lavoro a sostegno delle comunità colpite dalla pandemia e che giornalmente si stanno dedicando al supporto dei cittadini maggiormente colpiti dalla crisi in atto”.

13 marzo, 2021