Germania, i medici di terapia intensiva: “Si torni al lockdown”

Coronavirus - A preoccupare l'aumento dei contagi e la diffusione della variante britannica

Berlino – Tornare subito al lockdown. A chiederlo a gran voce i medici di terapia intensiva in Germania dopo l’aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il paese.

“Alla luce dei dati del contagio, che mostrano un aumento delle infezioni da Covid e la diffusione della variante britannica, noi peroriamo con forza la causa di un ritorno al lockdown per evitare una terza ondata forte della pandemia”, affermano.

Dopo un lockdown duro cominciato a metà dicembre e prorogato fino al 28 marzo, a fine febbraio la cancelliera Angela Merkel e i Länder si sono accordati per un piano di allentamenti graduali delle restrizioni, cominciato con il ritorno parziale alla scuola in presenza (prima per asili ed elementari) e la riapertura dei parrucchieri. Ora però, che i contagi sono già tornati a salire, l’appello dei medici è quello per un ritorno alle chiusure.

15 marzo, 2021