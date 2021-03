Gianni Morandi ricoverato per ustioni, stava bruciando sterpaglie in giardino

Bologna - Il cantante ha riportato alcune ferite alle gambe e alle mani

Bologna – Brutto spavento per Gianni Morandi. Nel pomeriggio di giovedì il cantante è stato ricoverato per ustioni all’ospedale Maggiore di Bologna e poi è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena, sede del reparto grandi ustionati, il più importante dell’Emilia Romagna.

Morandi, 76 anni, sarebbe stato vittima di un incidente domestico. Dopo aver potato rami e piante del suo giardino e aver postato una foto sui social per condividere il momento con i suoi follower come spesso accade, avrebbe dato fuoco a delle sterpaglie per bruciarle. Il cantante avrebbe poi perso l’equilibrio, rovinando di fatto sulle fiamme appena accese ed è caduto sulle sterpaglie roventi finendoci dentro con le mani e le gambe.

Il cantante di Monghidoro ha riportato alcune ferite alle gambe e alle mani, in particolare a quella destra ma non è in pericolo di vita.

12 marzo, 2021