“Giuliani memoria corta, anche lui fece commissariare il comune…”

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Il commissario prefettizio è un uomo o donna dello Stato che arriva nei comuni a ristabilire regolarità e chiarezza laddove le amministrazioni hanno fallito o laddove le vicende squisitamente politiche hanno avvelenato il clima, tanto da far venir meno lo spirito di collaborazione, la fiducia e la lealtà tra gli amministratori e i consiglieri.

Dovrebbe saperlo bene il nostro sindaco che oggi sembra aver dimenticato che lo stesso spirito di sfiducia che aleggia oggi nelle stanze di palazzo Nuzzi, lo pervase nel 1993, quando nelle vesti di assessore all’urbanistica, Giuliani si dimise e causò la crisi politica che mandò a casa il sindaco Sonaglia per lasciar spazio al commissario prefettizio Salvatore Santo.

Insomma, il moralizzatore dei giorni nostri non si fece scrupoli a invocare il commissario per “salvare” la nostra città, proprio come il più esperto dei “professionisti del commissariamento”.

Oggi, in più rispetto ad allora, abbiamo assistito allo svilente spettacolo di un sindaco che abusa della sua posizione di privilegio per rispondere a un atto politico qual è la mozione di sfiducia, utilizzando strumenti istituzionali come la carta intestata del comune per scrivere alla stampa e la home page del sito internet.

Per ogni suo chiarimento che entra nel merito dei temi della mozione di sfiducia, sollecitiamo, nei tempi previsti dalla legge, la convocazione del consiglio straordinario, nella sede deputata. Potrebbe essere l’occasione per spiegare il significato di parole come “sviluppo” e “ripartenza”, e per motivare perché ciò che non è avvenuto in cinque anni dovrebbe realizzarsi proprio nei prossimi mesi.

Roberta Savoia

Dino Primieri

Angelo Ciocchetti

Antonella Claudiani

Ida Maria Stella Fuselli

Consiglieri comunali Orte

13 marzo, 2021