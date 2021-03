Gli esperti ribaltano le previsioni: “Contagi in aumento anche nella Tuscia”

Coronavirus - Gli attualmente positivi salgono a 1198 - Diminuiscono i ricoverati - Ieri 301 casi nell'alto Lazio

Viterbo – Fino a qualche giorno fa le previsioni erano al ribasso, ma ora sono state completamente ribaltate. Secondo gli esperti anche nella Tuscia i casi di Coronavirus sono destinati ad aumentare.

Se dalla rilevazione dell’8 marzo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ipotizzava un decremento dei contagi del 5% (Viterbo era l’unica provincia del Lazio con il segno meno), la nuova previsione prevede un +9% rispetto all’ultima osservazione fatta il 15 marzo.

Il dato della Tuscia risulta essere in linea con quello regionale (+9%) e inferiore a quello della provincia di Frosinone (+20%), ma superiore a quello di Roma (+7%), Latina (+5%) e Rieti (+3%).

L’ultima elaborazione della Agenas

Quest’ultima previsione, rispetto alla prima, è decisamente più vicina ai dati reali. Nel Viterbese gli attualmente positivi sono saliti a 1198, di cui 55 ricoverati in ospedale (in diminuzione). I pazienti in terapia intensiva restano cinque.

Ieri sono stati accertati sessanta nuovi casi, la maggior parte dei quali in ambito familiare. Sedici i contagi nel capoluogo e quelli che hanno riguardato minorenni: il più piccolo ha 8 anni mentre il più grande 17. Quattro gli under 18 di Viterbo città risultati positivi. Altri casi sono stati registrati a Sutri e Tarquinia (5), poi a Orte e Civita Castellana (4).

Una 95enne di Viterbo è morta all’ospedale di Belcolle: è la 389esima vittima dall’inizio della pandemia. Ventisei invece i guariti, per un totale di 11mila 40. Finora nella Tuscia hanno contratto il virus 12mila 626 persone.

Ieri due decessi anche nel resto dell’alto Lazio: uno in Sabina e l’altro tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ha registrato pure 181 contagi e 91 guarigioni. La Asl di Rieti, invece, 60 positivi e 29 negativizzati: gli attualmente infetti salgono a 932.

Promemoria: Scuole in dad, no a spostamenti, ristoranti e parrucchieri chiusi

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 12626 (3422 a Viterbo; 9204 in provincia)

Attualmente positivi: 1198

Guariti: 11040

Morti: 388 + 1

Ricoverati: 55 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17338

Comuni con positivi

+Viterbo: 3422 casi (99 morti e 2984 guariti)

+Civita Castellana: 929 casi (20 morti e 828 guariti)

+Montefiascone: 683 casi (36 morti e 582 guariti)

+Vetralla: 510 casi (9 morti e 458 guariti)

+Nepi: 427 casi (16 morti e 390 guariti)

+Tarquinia: 390 casi (9 morti e 345 guariti)

+Tuscania: 364 casi (11 morti e 318 guariti)

Fabrica di Roma: 334 casi (4 morti e 314 guariti)

+Orte: 318 casi (11 morti e 271 guariti)

Vitorchiano: 285 casi (3 morti e 255 guariti)

+Ronciglione: 279 casi (13 morti e 235 guariti)

+Bagnoregio: 255 casi (5 morti e 241 guariti)

+Capranica: 255 casi (5 morti e 231 guariti)

+Bassano Romano: 245 casi (13 morti e 210 guariti)

+Soriano nel Cimino: 214 casi (11 morti e 178 guariti)

+Sutri: 200 casi (7 morti e 155 guariti)

+Monterosi: 198 casi (3 morti e 149 guariti)

Acquapendente: 152 casi (8 morti e 133 guariti)

Canepina: 148 casi (1 morto e 111 guariti)

+Vignanello: 148 casi (5 morti e 115 guariti)

Castel Sant’Elia: 145 casi (3 morti e 131 guariti)

Caprarola: 136 casi (3 morti e 95 guariti)

Marta: 136 casi (1 morto e 134 guariti)

Corchiano: 125 casi (4 morti e 113 guariti)

+Vasanello: 119 casi (3 morti e 93 guariti)

Canino: 116 casi (1 morto e 100 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Celleno: 115 casi (11 morti e 102 guariti)

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 111 guariti)

+Montalto di Castro: 115 casi (6 morti e 106 guariti)

+Oriolo Romano: 111 casi (1 morto e 92 guariti)

Ischia di Castro: 109 casi (4 morti e 93 guariti)

+Blera: 100 casi (5 morti e 77 guariti)

Bomarzo: 86 casi (6 morti e 79 guariti)

Bolsena: 83 casi (6 morti e 68 guariti)

Capodimonte: 83 casi (82 guariti)

Vallerano: 76 casi (1 morto e 68 guariti)

Carbognano: 73 casi (70 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 65 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 72 casi (3 morti e 63 guariti)

Farnese: 71 casi (3 morti e 66 guariti)

Monte Romano: 69 casi (1 morto e 64 guariti)

+Faleria: 61 casi (54 guariti)

+Gallese: 61 casi (56 guariti)

+Castiglione in Teverina: 52 casi (48 guariti)

Calcata: 48 casi (40 guariti)

+Gradoli: 48 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 42 casi (2 morti e 38 guariti)

Onano: 40 casi (5 morti e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 35 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 30 guariti)

Bassano in Teverina: 29 casi (1 morto e 27 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Lubriano: 20 casi (2 morti e 17 guariti)

+Latera: 18 casi (1 morto e 16 guariti)

Tessennano: 12 casi (8 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Vejano: 41 casi (2 morti e 39 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

19 marzo, 2021