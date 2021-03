“Grotte Santo Stefano senza depuratore, liquami scaricati in un fosso”

Viterbo - Comune - Alvaro Ricci (Pd) mette in guardia l'amministrazione: "Si rischia il danno ambientale"

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – “Grotte Santo Stefano senza depuratore, i liquami di 4mila persone finiscono in un fosso”. Alvaro Ricci, capogruppo Pd, conosce bene la situazione nella frazione di Viterbo.

“Quando da assessore ai Lavori pubblici ne presi coscienza – ricorda Ricci – ho cercato di mettere in piedi un percorso. Dando l’incarico per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva. Ma a oggi mancano alcuni adempimenti, essendo successivamente intervenute modifiche alla norma”.

Occorrono relazioni tecniche, per le quali vanno stanziati circa diecimila euro. “Il progetto è pronto ma non si può presentare. Come mai è ancora fermo e si continua a scaricare in un fosso senza autorizzazione?

Il procedimento con l’amministrazione Michelini l’abbiamo avviato. Ma dopo tre anni non è successo niente”.

Le conseguenze potrebbero essere pesanti. “Si rischia il danno ambientale – osserva Ricci – l’Arpa ha emesso contravvenzione a carico di comune e Talete. Certi provvedimenti ci vuole poco a passare da amministrativi a penali”.

Gli scarichi di quattromila persone in un fosso, problema da risolvere. L’assessore Elpidio Micci (Lavori pubblici nelle frazioni) concorda.

“Il depuratore deve essere una priorità – osserva Micci ha avuto un iter travagliato. I diecimila euro per i sondaggi a cura di un geologo sono una parte, il progetto si fa. La spesa importante sarà per il depuratore, che ha un costo importante, si parla di un milione e mezzo di euro”.

Un passo alla volta. Intanto occorre affidare l’incarico per l’ultimo pezzo della progettazione. “Nel capitolato d’appalto dei Lavori pubblici – ricorda Ricci – ci sono risorse per spese tecniche. È questione di priorità su dove investirle.

Per l’opera, invece, i depuratori sono finanziati dal ministero dell’Ambiente tramite la regione Lazio”. A una condizione: “Serve un progetto”. E si ritorna al punto di partenza. Mentre le fogne continuano a scaricare nel fosso.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











8 marzo, 2021