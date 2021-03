Guido Bertolaso: “Ad aprile saremo inondati di vaccini, ne avremo almeno 5”

Milano - Il consulente per l'emergenza Covid per la regione Lombardia: “Ma ci saranno problemi di organizzazione legati alla burocrazia”

Guido Bertolaso

Milano – “Ai primi di aprile saremo inondati dai vaccini”. Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente per l’emergenza Covid per la regione Lombardia al programma televisivo Quarta repubblica.

“Adesso arriva quello di Johnson & Johnson- ha spiegato Bertolaso -,che è stato approvato dagli Stati Uniti. Poi si parla tanto dello Sputnik, tutti dicono che va bene. L’Ema farà delle verifiche e lo approverà”.

“Nella peggiore delle ipotesi ad aprile avremo cinque vaccini – ha proseguito l’ex capo della Protezione Civile – ma ci saranno dei problemi di organizzazione legati alla burocrazia. Per ogni vaccino c’è un questionario di undici pagine da compilare, questo ci porterebbe a prolungare i tempi. Per questo motivo dobbiamo digitalizzare tutto, la regione Lombardia si sta già muovendo per la realizzazione di un app”.

2 marzo, 2021