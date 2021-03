Viterbo - Se ne parlerà domani, 11 marzo, in occasione della Giornata nazionale sui disturbi alimentari in streaming sul canale del Comune

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gustiamo insieme la vita. Stop anoressia e bulimia. Deve vincere la vita. Questo il messaggio chiaro, forte e deciso che verrà lanciato e ribadito domani 11 marzo, in occasione della Giornata nazionale sui disturbi alimentari. L’importante tematica sarà infatti al centro dell’evento in programma domani dalle ore 11 alle ore 12,30, in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Viterbo (e sulla pagina Fb Comune di Viterbo Informa).

L’iniziativa di sensibilizzazione, patrocinata dal Comune di Viterbo – assessorato ai servizi sociali – è promossa dall’associazione Donna Donna onlus, in collaborazione con l’ISS Orioli, insieme ad altre importanti realtà come la ASL di Viterbo, l’Università degli studi della Tuscia, l’Ordine dei farmacisti della provincia di Viterbo, Confagricoltura Donna.

Interverranno il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore Antonella Sberna, Nadia Accetti, presidente dell’associazione Donna Donna onlus e Simonetta Pachella, dirigente scolastico ISS Orioli.

Interverranno inoltre rappresentanti delle altre realtà coinvolte nell’evento, come l’Ordine degli psicologi del Lazio e l’autorevole ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari Crea. L’incontro rientra tra le iniziative della campagna di sensibilizzazione 2021 Gustiamo insieme la vita, con in programma testimonianze, formazione e informazione, e si riallaccia alle numerose precedenti iniziative sull’importante tematica promosse da Donna Donna Onlus, sempre condivise e sostenute dal Comune di Viterbo.

Comune di Viterbo

10 marzo, 2021