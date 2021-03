Rieti - I carabinieri hanno sequestrato anche del materiale usato per il confezionamento della cocaina

Rieti – Hashish a casa e in auto, denunciati due fratelli della provincia di Rieti. I carabinieri hanno sequestrato anche il materiale usato per il confezionamento della cocaina.



“Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti – si legge in una nota dell’Arma -, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cittaducale, nella serata di ieri, hanno focalizzato la loro attenzione in Torano di Borgorose, a confine territorio con l’Abruzzo.

I militari, impiegati da giorni in attività antidroga, hanno effettuato il controllo di un veicolo in uso a due fratelli residenti nel piccolo centro, rinvenendo dell’hashish e del materiale comunemente usato per il confezionamento della cocaina.

La perquisizione, estesa all’abitazione dei due uomini, ha permesso ai carabinieri di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente di tipo hashish e nuovamente materiale idoneo al confezionamento della cocaina, come il mannitolo, comunemente usato per il taglio, dei “tritafoglie” per marijuana e un bilancino di precisione.

I due fratelli, deferiti alla procura della repubblica presso il tribunale di Rieti, dovranno ora rispondere del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in concorso”.

22 marzo, 2021