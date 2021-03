Ieri 280 vaccini in meno, è l’effetto dello stop ad AstraZeneca

Coronavirus - Annullati altri 180 appuntamenti per oggi - Michele Fiore (Fimmg): "Con questo farmaco più benefici che rischi" - Nell'alto Lazio ieri cinque vittime Covid

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, ieri nella Tuscia somministrati 630 vaccini. 280 in meno rispetto al record raggiunto solo venerdì scorso, quando le inoculazioni erano state ben 910. Ovviamente è l’effetto dello stop dell’Aifa al farmaco AstraZeneca. Una sospensione “precauzionale e temporanea”, in attesa del pronunciamento dell’Ema previsto per domani.

Nel frattempo resta il blocco alle prenotazioni e alle vaccinazioni con il siero dell’azienda anglo-svedese e per il secondo giorno consecutivo rimarranno fermi i grandi centri di Viterbo (Grotticella), Tarquinia (centro anziani) e Civita Castellana (Mice). “Siamo immediatamente pronti a ripartire – assicura l’assessore regionale alla Sanità Alessio d’Amato -, aspettiamo una rapida decisione da parte di Ema e Aifa”.

Nel Viterbese annullati altri 180 appuntamenti già calendarizzati per oggi. “Il cittadino – fa sapere D’Amato – non deve fare nulla. Saranno tutti richiamati e riprogammati automaticamente sempre nello stesso punto vaccinale appena ci sarà il nuovo via libera da parte di Ema e di Aifa. Nessuno rimarrà senza vaccino”.

Ha dovuto mettere le quattro frecce anche la già difficile campagna dai medici di famiglia. “Con AstraZeneca – ha scritto il segretario provinciale della Fimmg in una comunicazioni ai colleghi – il rapporto rischio-beneficio è grandemente a favore del beneficio. Ma se avete delle dosi consegnatele, anche con le lacrime agli occhi. Siamo rotelle di un ingranaggio enorme che deve girare e ognuno deve fare la propria parte”.

L’assessore D’Amato, invece, ricorda che “proseguono regolarmente le somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna per gli over 80 e per le persone con vulnerabilità”. Nella Tuscia queste inoculazioni avvengono a domicilio per i non autosufficienti o negli ospedali di Belcolle, Acquapendente e Civita Castellana, al Sant’Anna di Ronciglione, nelle case della salute di Soriano nel Cimino e Bagnoregio e al poliambulatorio di Bolsena.

Nel Viterbese il contatore delle vaccinazioni sfiora quota 25mila, di cui 15mila 469 riguardano ultra 80enni. Più di 10mila le immunizzazioni.

Per quanto riguarda l’andamento del virus, resta stabile la curva dei contagi. Gli attualmente positivi sono 1123, di cui 61 ricoverati in ospedale: sei i pazienti in terapia intensiva. Ieri la Asl ha comunicato 46 nuove infezioni, 21 delle quali nella sola città di Viterbo. Otto di questi sono altri casi secondari del focolaio divampato fra una trentina di braccianti agricoli che lavorano nelle campagne di Castel d’Asso. Agli operai che hanno contratto il Covid vanno aggiunti più di trenta contagi che si sono propagati soprattutto in ambito familiare.

Tre le vittime comunicate ieri (a Blera, Montalto di Castro e Vitorchiano) e 44 i guariti: la conta dei morti sale a 387, mentre quella dei negativizzati a 10mila 975. Dall’inizio della pandemia sono state accertate 12mila 484 infezioni.

Due decessi anche nel resto dell’alto Lazio: un uomo di 64 anni è morto in Sabina, mentre un 78enne a Morlupo. Tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina, ieri la Asl Roma 4 ha registrato 85 contagi e 48 guarigioni. La Asl di Rieti, invece, diciassette positivi e altrettanti negativizzati: gli attualmente infetti sono 890.

Promemoria: Scuole in dad, no a spostamenti, ristoranti e parrucchieri chiusi

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 12484 (3386 a Viterbo; 9098 in provincia)

Attualmente positivi: 1123

Guariti: 10975

Morti: 386 + 1

Ricoverati: 61 (6 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17271

Comuni con positivi

+Viterbo: 3386 casi (98 morti e 2973 guariti)

+Civita Castellana: 918 casi (20 morti e 824 guariti)

+Montefiascone: 681 casi (36 morti e 578 guariti)

+Vetralla: 506 casi (9 morti e 452 guariti)

+Nepi: 425 casi (16 morti e 387 guariti)

+Tarquinia: 377 casi (9 morti e 344 guariti)

+Tuscania: 360 casi (11 morti e 316 guariti)

+Fabrica di Roma: 334 casi (4 morti e 313 guariti)

+Orte: 312 casi (11 morti e 270 guariti)

+Vitorchiano: 283 casi (3 morti e 255 guariti)

+Ronciglione: 272 casi (13 morti e 234 guariti)

Bagnoregio: 253 casi (5 morti e 239 guariti)

+Capranica: 253 casi (5 morti e 231 guariti)

Bassano Romano: 243 casi (13 morti e 210 guariti)

Soriano nel Cimino: 208 casi (11 morti e 178 guariti)

+Monterosi: 197 casi (3 morti e 148 guariti)

+Sutri: 193 casi (7 morti e 151 guariti)

+Acquapendente: 150 casi (8 morti e 131 guariti)

Vignanello: 148 casi (5 morti e 113 guariti)

+Canepina: 146 casi (1 morto e 106 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 131 guariti)

Marta: 136 casi (131 guariti)

+Caprarola: 135 casi (3 morti e 95 guariti)

Corchiano: 124 casi (4 morti e 113 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

+Canino: 115 casi (1 morto e 100 guariti)

+Celleno: 115 casi (11 morti e 102 guariti)

+Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 111 guariti)

Vasanello: 115 casi (3 morti e 93 guariti)

+Montalto di Castro: 114 casi (6 morti e 106 guariti)

+Ischia di Castro: 109 casi (4 morti e 93 guariti)

Oriolo Romano: 107 casi (1 morto e 89 guariti)

+Blera: 97 casi (5 morti e 77 guariti)

Bomarzo: 86 casi (6 morti e 79 guariti)

Capodimonte: 83 casi (82 guariti)

+Bolsena: 82 casi (6 morti e 68 guariti)

Vallerano: 76 casi (1 morto e 67 guariti)

Carbognano: 72 casi (69 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 71 casi (3 morti e 66 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 71 casi (3 morti e 63 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 64 guariti)

Gallese: 59 casi (55 guariti)

+Faleria: 58 casi (54 guariti)

Castiglione in Teverina: 50 casi (44 guariti)

Calcata: 47 casi (39 guariti)

Gradoli: 47 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 42 casi (2 morti e 38 guariti)

+Cellere: 37 casi (1 morto e 35 guariti)

+Graffignano: 34 casi (3 morti e 30 guariti)

Bassano in Teverina: 29 casi (1 morto e 26 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Lubriano: 20 casi (2 morti e 17 guariti)

Tessennano: 12 casi (8 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Vejano: 41 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











17 marzo, 2021