Ieri somministrazioni record nella Tuscia, finora 24mila vaccinati

Coronavirus - Via alle inoculazioni a Ronciglione per 50 pazienti super fragili, oggi tocca a Soriano - Continua la campagna dai medici di famiglia

Viterbo – (raff.stro.) – Coronavirus, partite le vaccinazioni anche nel nuovo centro di somministrazione messo in piedi dalla Asl. Ieri prime 54 inoculazioni all’ospedale Sant’Anna di Ronciglione per i pazienti estremamente vulnerabili. Oggi invece, con lo stesso numero di dosi, diventerà operativa la casa della salute di Soriano nel Cimino, domani quella di Bagnoregio e venerdì il poliambulatorio di Bolsena. I quattro presidi, ciascuno dei quali aperto una volta alla settimana, sono dedicati ai cosiddetti super fragili. “Stiamo contattando – spiegano dalla Asl – questa classe di cittadini assistiti, partendo da coloro già presi in carico dalle strutture sanitarie dell’azienda”.

I pazienti estremamente vulnerabili potranno vaccinarsi anche dal medico di famiglia e da domani prenotarsi sul portale regionale salutelazio.it per ricevere il siero negli ospedali di Belcolle, Acquapendente, Civita Castellana e Tarquinia.

La prenotazione online riguarda solo i pazienti con i seguenti codici esenzione

Ieri altre somministrazioni dai medici di famiglia. Dopo lo switch on a Vetralla, è stato il turno di Fabrica di Roma. “Ringraziamo la Asl – commentano i dottori – per averci scelto come Ucp pilota per il programma di vaccinazione. Abbiamo iniziato con la classe 1956 e nei prossimi giorni proseguiremo con le classi 1957, 1958 e a salire”. Entro domenica sono previste inoculazioni anche a Viterbo, Tarquinia e Bolsena. Ma a causa delle poche dosi a disposizione, circa 400 per questa prima settimana, l’assessore regionale alla Sanità Alessio d’Amato sottolinea che “ci vorranno almeno 14 giorni per andare a pieno regime”.

Vaccino anti-Covid dal medico di base

Nel frattempo continuano a ricevere il siero gli ultra 80enni (già 9mila quelli vaccinati) e chi lavora in scuole e università. Nella Tuscia, a oggi, sono state immunizzate 6mila 788 persone e il totale delle somministrazioni ha sfondato quota 24mila. Ieri è stato battuto un nuovo record giornaliero: ben 880 inoculazioni.

Per quanto riguarda le prenotazioni, da venerdì 5 marzo potranno prendere appuntamento i 78-79enni, ovvero i nati nel ’42 e nel ’43, sul portale salutelazio.it. Da lunedì 8 marzo, invece, i 64-65enni, ovvero i nati nel ’56 e nel ’57, potranno prenotarsi online oltre che dal proprio medico di famiglia.

3 marzo, 2021