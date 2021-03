“Impianto fotovoltaico vicino alla riserva di Monte Casoli, fermatevi”

Bomarzo - L'appello all'amministrazione dei consiglieri del gruppo Cambiamo

Condividi la notizia:











Bomarzo – Riceviamo e pubblichiamo – Un impianto fotovoltaico di 92 ettari vicino alla riserva di Monte Casoli, cuore naturale del territorio di Bomarzo.

La giunta comunale di Bomarzo ha espresso parere favorevole alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 100,13 megawatt picco di 92 ettari in località Marcolino, adiacente la riserva naturale di Monte Casoli.

Il sindaco, in data 23 febbraio 2021, ha sottoscritto un accordo con la società Martello srl di Raffaello Giacchetti, proponente del progetto, per opere di mitigazione esprimendo in tal modo un consenso totale.

Il 26 febbraio si è tenuta la prima conferenza dei servizi dal cui verbale risulta che il comune di Bomarzo è assente (esercitando così l’assenzo). Come risultano essere assenti dall’albo pretorio del sito del comune tutte le pec pertinenti inviate dall’area Via della regione Lazio. Nessuna informazione è stata divulgata in proposito, neppure sulla pagina Facebook dell’amministrazione, in un apparente tentativo di tenere all’oscuro la minoranza e soprattutto i cittadini bomarzesi.

Il nostro gruppo consiliare ha chiesto, con pec del 15 marzo, la revoca della delibera di giunta che autorizza alla sottoscrizione il sindaco e, con pec del 17 marzo, la documentazione della pubblicazione sull’albo pretorio.

Le linee programmatiche dell’amministrazione eletta a settembre 2020 contemplano la volontà di trasformare i vincoli inseriti nel “nostro territorio” in risorse. Dichiarano, inoltre, l’importanza dell’integrità della natura circostante come volano di sviluppo e garanzia per i turisti. In quali termini un impianto fotovoltaico installato a ridosso di Monte Casoli, e i cui pannelli riflettenti saranno visibili da più punti di vista, può essere incluso in questo disegno?

Abbiamo riscontrato inoltre le seguenti incongruenze:

1) Dichiarazione ambientale Emas comune di Bomarzo (20/02/2007) gestire uno sviluppo economico sostenibile, in armonia con l’ambiente e che valorizzi le aree di pregio naturalistico, con l’impegno di consultare cittadini, associazioni e imprese per ottenere il più ampio consenso;

2) Regolamento edilizio (delibera cc n. 34, 30/11/2011 e delibera cc n. 39, 29/11/2012) per il quale, nelle zone del territorio comunale destinate all’attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale soggette a trasformazioni urbanistiche, è vietata ogni attività di trasformazione del suolo per fini diversi da produzione vegetale, allevamento animale e attività connesse.

Il nostro è un appello fatto con il cuore: fermatevi. Non potete compromettere il futuro di Bomarzo.

Bomarzo, Monte Casoli, la storia, il paesaggio sono un bene di tutti, e un diritto di tutti i cittadini del mondo.

Giovanni Lamoratta

Mario Di Gregorio

Giovanna Laura Pandimiglio

Consiglieri di minoranza del gruppo Cambiamo Bomarzo – Mugnano

Condividi la notizia:











29 marzo, 2021