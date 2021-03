“In memoria di lei”, appuntamento con la scrittrice Michela Murgia

Roma - Proseguono le iniziative "Con Maria" - Martedì 23 alle 18 in diretta dalla pagina Facebook della Regione Lazio

Condividi la notizia:











Roma – Prosegue, con un appuntamento speciale, il ciclo di incontri del progetto della Regione Lazio “Con Maria. In cammino con l’Arte, la Bellezza e la Cultura nel Lazio”, promosso dall’assessorato Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità e realizzato dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura. “Con Maria” è un’iniziativa che mette in relazione un percorso spirituale, sulle tracce della figura della Madonna nei luoghi simbolici legati a Maria, con uno culturale, affrontando il tema del ruolo della donna e della parità di genere ma anche dell’importanza della prevenzione e dell’informazione sulla salute delle donne. Un calendario di incontri e di confronto, anche artistico e culturale, sul territorio, con eventi di musica, cinema e teatro.

“Finché la volontà dell’uomo continuerà a essere l’unica fonte di diritto, la volontà delle donne sarà costretta a porsi come elemento di conflitto. (…) Aiutare Maria a darsi forza è un po’ dare una mano a tutte noi”. Michela Murgia presentava così, nel 2011, il suo saggio “Ave Mary” la cui trasposizione teatrale, “In memoria di lei”, andrà in scena martedì 23 marzo alle ore 18 presso lo Spazio Rossellini a Roma. All’evento interviene l’assessora alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.

“Viviamo un momento particolare – dichiara l’Assessora all’ Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio. Enrica Onorati – che ci vede in difficoltà da un punto di vista sanitario e sociale. E che ha provato particolarmente le donne. Sono aumentate le violenze domestiche.

E sono state le donne a farsi carico dei lavori di cura delle persone più fragili, anziani e bambini. E sempre loro ad aver subito le perdite più gravi nel mondo del lavoro. Un mondo dove ancora esiste una disuguaglianza salariale di genere, dove per le donne è quasi impossibile raggiungere le posizioni apicali.

E per questo acquista una grande rilevanza la legge regionale sulla parità salariale, che prevede apposite misure a tutela delle donne. Domani, nel quarto appuntamento di Con Maria, sarà con noi Michela Murgia, scrittrice di “Ave Mary”: non un libro sulla Madonna, si legge sul sito della casa editrice Einaudi, ma un libro su sé stessa, su sua madre, sulle sue amiche, insomma sulle donne. Una lettura che somiglia a quella che il progetto Con Maria propone: perché è un progetto che, partendo dalla Madonna, ha come centro le donne. Partire da Maria vuol dire rifarsi all’emblema dell’ascolto e della speranza. Vuol dire partire da una figura cardine nella storia delle religioni, venerata in cinque continenti per potere poi affrontare temi centrali come la donna e il lavoro, la donna e il diritto, la donna e la maternità, la donna in famiglia e comunità, la donna e la scienza, la donna e l’arte, la bellezza e la cultura.

Che si tratti di un cammino lo indica anche il sottotitolo del progetto: “Con Maria, in cammino con l’Arte, la Bellezza e la Cultura nel Lazio”. L’idea di questo cammino prevede infatti 3 percorsi: il primo, di tipo spirituale, sulle tracce dei santuari del Lazio; il secondo, sulla parità di genere e sul ruolo delle donne nella società; e infine un terzo sulla salute delle donne”, conclude Onorati.

Condividi la notizia:











22 marzo, 2021