Incidente sulla Cassia, feriti motociclisti

Capranica - Coinvolta anche una vettura - Lo scontro al chilometro 60

Capranica – Incidente sulla Cassia, feriti due motociclisti.

Per cause in corso di accertamento questa mattina, all’incirca alle 12,30, una macchina e due moto sono state coinvolte in un incidente sulla Cassia.

Lo scontro รจ avvenuto al chilometro 60, tra Capranica e Vetralla.

Nell’impatto sono rimasti feriti due motociclisti che non sarebbero in gravi condizioni. I due sono stati trasportati al Belcolle.

Sul posto la polizia stradale.

13 marzo, 2021