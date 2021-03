Inclusione sociale e prevenzione incendi, 4 borse di studio da mille euro l’una

Viterbo - L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ha bandito il concorso - Scadenza 31 luglio 2021

Viterbo – L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ha bandito un concorso per il conferimento di quattro borse di studio di mille euro ciascuna a studenti o gruppi di studenti che nell’anno 2020/2021 o in quello immediatamente precedente abbiano sviluppato percorsi di studio o ricerca sulla tematica dell’inclusione sociale per la prevenzione incendi e per il soccorso tecnico, con specifico riferimento a tutte le categorie di soggetti che, in ragione della loro particolare fragilità, necessitano di azioni mirate a tutela della loro sicurezza in situazioni di emergenza (persone con disabilità, ospiti di asili nido oppure di centri per anziani, migranti, ecc.).

Al bando di concorso possono partecipare gli studenti delle scuole medie superiori che frequentano la quinta classe nell’anno scolastico 2020/2021 e gli studenti universitari iscritti alle facoltà di ingegneria o architettura nell’anno accademico 2020/2021.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 31 luglio 2021.

Le borse di studio saranno consegnate il 4 dicembre 2021, in occasione della festività di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso i comandi dei luoghi di residenza dei vincitori.

Il bando e i relativi allegati sono reperibili sul sito www.anvvf.it. Per info borsedistudio@anvvf.it

3 marzo, 2021