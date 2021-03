Iniziato il Consiglio europeo, al centro del vertice i vaccini e le relazioni con la Russia

Bruxelles - Per l'Italia partecipa il premier Draghi - In serata si connetterà anche il presidente americano Joe Biden

Bruxelles – È iniziato il vertice in videoconferenza del Consiglio europeo, al quale partecipano i capi di stato o di governo dei 27 paesi dell’Ue. A presiederlo per l’Italia è il presidente del consiglio Mario Draghi.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel

La discussione del Consiglio europeo, che si tiene oggi e domani, ha come nodo centrale la campagna vaccinale e l’equa distribuzione delle dosi tra i paesi Ue. I leader dei 27 paesi discuteranno però anche delle relazioni con la Russia, che al momento non sono delle migliori, e la situazione nel Mediterraneo orientale. In serata, alle 20.45, si connetterà all’incontro il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per parlare della cooperazione Ue-Usa.

“Per quanto riguarda il Covid, la nostra priorità assoluta è accelerare le campagne di vaccinazione in tutta l’Ue – aveva scritto pochi giorni il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in una lettera ai leader dei paesi Ue in visto dell’incontro -. A tal fine occorre intensificare i lavori in corso per incrementare la produzione di vaccini, aumentarne le consegne e garantire una maggiore trasparenza e prevedibilità delle forniture. Affronteremo inoltre i temi dei certificati Covid e della dimensione internazionale”.

“Per quanto riguarda le questioni internazionali, intendiamo difendere i nostri interessi e i nostri valori e contribuire attivamente a plasmare il futuro globale. La nostra unità è un presupposto per affermare la nostra influenza – ha continuato Michel -. Per quanto concerne la Russia, propongo di fare il punto della situazione e condividerò con voi i risultati dei miei ultimi contatti con il presidente Putin prima di procedere a un dibattito più strategico sulla questione in occasione della prossima riunione del Consiglio europeo in presenza”.

“In merito al Mediterraneo orientale valuteremo, in vista della nostra riunione di giugno, la possibilità di intensificare il dialogo con la Turchia in modo graduale, subordinato a condizioni e reversibile”.

“La pandemia da Covid-19 ha dimostrato ancora più chiaramente la fondatezza della nostra transizione digitale e ha reso più acuta la necessità di un’industria europea resiliente. Ha anche dimostrato, ancora una volta, quanto il mercato unico sia fondamentale per le nostre economie. A seguito delle discussioni svoltesi nell’autunno scorso, approfondiremo ulteriormente il nostro approccio in merito alle questioni citate. Per quanto riguarda il digitale, vogliamo rafforzare la nostra ambizione. Puntiamo a trovare il giusto equilibrio tra il rafforzamento della nostra sovranità digitale e il mantenimento di un’economia aperta, garantendo nel contempo che nessuno sia lasciato indietro”.

25 marzo, 2021