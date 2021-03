Interruzione dell’acqua a Carbognano

Carbognano - Giovedì 18 marzo dalle 9 alle 14 - Le vie interessate

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Si informano gli utenti del comune di Carbognano che a causa di urgenti lavori su condotta idrica primaria a via Falisca intersezione con via Fabio Cristofari, il giorno giovedì 18 marzo si verrà interrotto il flusso idrico dalle 9 alle 14 nelle seguenti vie e località: via Falisca, via delle Piane, località San Donato, località Colle, località Liano e zone limitrofe. Potrebbero inoltre verificarsi abbassamenti di pressione su altre zone del paese.

l ripristino del normale flusso idrico potrebbero verificarsi momentanei intorbidamenti dell’acqua.

Talete

16 marzo, 2021