“Servono interventi di contrasto all’uso di droghe fra i giovani…”

Viterbo - Mozione presentata da Bugiotti e Merli (Lega) in consiglio comunale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – ‘Interventi di prevenzione e contrasto all’uso di droghe e allo sviluppo di dipendenze patologiche fra i giovani’. È questo l’oggetto di una mozione presentata dal gruppo della Lega in consiglio comunale nel settembre scorso. La mozione è già stata approvata in commissione ed è in attesa di essere discussa in consiglio comunale.

Primi firmatari i consiglieri Paola Bugiotti e Valter Merli, che vogliono portare all’attenzione del sindaco e della giunta il preoccupante dilagare di abuso di alcol e droghe soprattutto fra i giovani.

Una problematica che si è acuita in tempo di pandemia, con un impatto sociale devastante sul presente, ma soprattutto sul futuro dei giovani stessi, che sono coloro che probabilmente subiranno le più gravi conseguenze di una crisi economica, sociale e sanitaria di proporzioni drammatiche.

I consiglieri propongono di affrontare il problema delle dipendenze patologiche su più fronti: politico amministrativo, sanitario ed educativo, attraverso l’istituzione di un osservatorio comunale sull’uso di droghe e sullo sviluppo delle dipendenze patologiche in collaborazione fra servizi sociali, forze dell’ordine e servizi sanitari.

Inoltre propongono di avviare campagne informative di sensibilizzazione e prevenzione in collaborazione con le scuole.

I consiglieri chiederanno la discussione del punto quanto prima al consiglio comunale per arginare l’ulteriore dilagare di queste nefaste abitudini.

26 marzo, 2021