Iran e Cina firmano un patto di cooperazione per 25 anni

Cronaca - L'incontro tra i ministri degli Esteri a Teheran

Teheran – Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi hanno firmato a Teheran un programma di cooperazione strategica globale di 25 anni.

Il ministro degli Esteri Wang Yi

È un accordo importante per i due paesi, entrambi colpiti da sanzioni da parte degli Stati Uniti. Il capo della diplomazia cinese si trova è arrivato ieri sera in Iran per una visita di due giorni.

Il documento sul partenariato strategico conterrebbe clausole su tecnologia, economia e informatica strategica, e in particolare gli investimenti cinesi nei settori dell’energia e delle infrastrutture iraniane.

27 marzo, 2021