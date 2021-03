Istituiti a Civitavecchia i primi cinque parcheggi rosa

Cronaca - Semaforo verde della giunta Tedesco a un atto di forte valore simbolico, proprio nella giornata dell’8 marzo

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Semaforo verde della giunta Tedesco ad un atto di forte valore simbolico, proprio nella giornata dell’8 marzo. Per effetto della delibera approvata oggi vengono infatti istituiti a Civitavecchia i “parcheggi rosa”.

Si tratta di una iniziativa dedicata alle donne in gravidanza e delle neo mamme con prole fino a due anni di età. Pur in assenza di specifiche prescrizioni del vigente Codice della Strada, gli automobilisti saranno invitati ad un gesto di cortesia nei confronti di donne in gravidanza e neomamme, attraverso apposita segnaletica verticale e orizzontale, per consentire loro un parcheggio comodo e adibito a carico e scarico di passeggini, navette e simili.

È una delibera che è stata approntata dai Lavori pubblici su iniziativa delle donne del gruppo consiliare e di Giunta, in un quadro più ampio di mobilità sociale e di una politica di sostegno alla famiglia.

La realizzazione dei primi cinque parcheggi avverrà nelle more di attuazione di un intervento più ampio, con accesso a fondi dedicati, a beneficio della mobilità delle donne in gravidanza e dei portatori di handicap.

Comune di Civitavecchia

8 marzo, 2021