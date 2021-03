In Italia l’indice di contagio sale a 1.06

Coronavirus - La scorsa settimana era fermo a 0.99

Roma – L’indice rt in Italia supera di nuovo quota uno: questa settimana, secondo quanto emerso dal monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità tocca l’1.06, mentre la scorsa settimana era fermo a 0.99. È la prima volta che torna sopra l’1 dopo sette settimane.

Gli esperti rilevano una “netta accelerazione dell’epidemia” con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100mila abitanti) con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250.

In questo scenario si annunciano diversi passaggi delle regioni ad aree di rischio più alto. Da lunedì 8 marzo Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia potrebbero entrare in fascia arancione, insieme alla Puglia al Lazio, che però sono in bilico. Nel pomeriggio sono attese le decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza.

5 marzo, 2021