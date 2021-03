La Campania acquisterà il vaccino Sputnik appena ci sarà l’ok dell’Ema

Covid - La regione ha già siglato un accordo con il Fondo russo per gli investimenti diretti

Condividi la notizia:











Napoli – La Campania acquisterà il vaccino Sputnik appena ci sarà l’ok dell’Agenzia europea per il farmaco.

Soresa, la società della Regione Campania che si occupa degli acquisti dei prodotti delle aziende farmaceutiche per il sistema sanitario regionale, ha concluso un accordo con il Fondo russo per gli investimenti diretti in merito alla fornitura del vaccino russo Sputnik. Il contratto di fornitura sarà subordinato all’approvazione del vaccino russo da parte dell’Ema e dell’Aifa.

“Soresa – si legge in una nota – ha condotto con l’operatore economico, in considerazione della peculiarità dell’oggetto del potenziale affidamento, della sua natura, della complessità dell’operazione e del rischio connesso, un’intesa attività di confronto e di negoziazione rispetto all’offerta iniziale, per ottenere, nel rispetto della normativa vigente in materia, condizioni vantaggiose per la fornitura del siero vaccinale. L’efficacia del contratto resta sospensivamente condizionata al conseguimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori (Ema e Aifa)”.

Vincenzo De Luca

“Se arriveranno le fornituresottoscritte sui vaccini sinora dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) – ha dichiarato Marina Sereni, vice ministra degli Esteri -, forse non ci sarà bisogno del preparato russo Sputnik V: se non sarà così, tuttavia, la salute dei cittadini viene prima della geopolitica. Non sfuggono le ragioni geopolitiche per cui l’Europa potrebbe fare a meno di utilizzare il vaccino russo ma c’è una condizione prevalente: dobbiamo garantire vaccini ai nostri cittadini”.

Dopo Pasqua l’istituto Spallanzani, in collaborazione con l’Istituto russo Gamaleya, avvierà una sperimentazione sull’efficacia del vaccino russo Sputnik sulle varianti del Covid.

Condividi la notizia:











26 marzo, 2021