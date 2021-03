La candidatura Unesco di Civita di Bagnoregio ha il suo sito internet

Bagnoregio - Il comune: "Uno strumento agile che contiene anche una 'scrivania' dove saranno caricati i materiali della candidatura e relativi alla comunicazione della stessa"

Condividi la notizia:











Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – La candidatura a patrimonio dell’umanità del paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio ha il suo sito web. Da oggi è online una landing page dove è raccontata la bellezza e l’unicità di un territorio tutto da scoprire. Uno strumento agile che contiene anche una “scrivania” dove saranno caricati i materiali della candidatura e relativi alla comunicazione della stessa.

La realizzazione della landing page è un passo importante per rendere a tutti facilmente consultabili i materiali che raccontano il percorso di candidatura in tutte le sue fasi e sfaccettature. Uno strumento di trasparenza e finalizzato al coinvolgimento degli abitanti dell’area del sito candidata a patrimonio dell’umanità. La consapevolezza della candidatura è infatti una delle sfide centrali dei prossimi mesi ed è importante predisporre le condizioni necessarie a informare il più possibile i cittadini di Bagnoregio e dell’area della buffer zone: Castiglione in Teverina, Lubriano, Civitella d’Agliano e Graffignano.

In queste settimane Casa Civita, la partecipata del comune di Bagnoregio, investita da comune e regione Lazio del ruolo di site manager, ha intrecciato rapporti con i responsabili dei maggiori siti Unesco italiani e a breve saranno diffusi, attraverso i social e pubblicati sulla landing page, i loro messaggi di augurio per la candidatura del paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio e i loro preziosi interventi dove raccontano gli effetti del titolo Unesco conseguito sui loro territori.

Delle vere e proprie “pillole di Unesco” ideate e strutturate per diffondere, in maniera semplice e immediata, un’informazione puntuale e preziosa.

Comune di Bagnoregio

Condividi la notizia:











5 marzo, 2021