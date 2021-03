Economia - La ditta viterbese si è occupata di ideare gli spazi del talent show in onda su Canale5 e Italia1

Viterbo – La casa di Amici di Maria De Filippi è firmata Orsolini.

Il talent show in onda su Canale 5 e Italia 1 vive in due diverse ambientazioni, gli studi in cui si svolgono le esibizioni, con annessi sale e studi dove sono allestite coreografie e provati i brani musicali e l’abitazione in cui vivono i ragazzi.

Spazi che la ditta viterbese ha studiato, per una delle trasmissioni più seguite. A ricordare il nome dell’impresa ogni giorno, sono i professionisti del programma, al termine del pomeridiano ed è la stessa Orsolini a comunicarlo via social: “La casa dei talenti di Amici è firmata Orsolini. In qualità di fornitore ufficiale della celebre scuola di Canale 5, Orsolini ha selezionato il design, la tecnologia e l’innovazione di alcune delle più importanti aziende del made in Italy per ristrutturare e rendere ancora più accoglienti, confortevoli e sicuri gli ambienti e gli spazi della casa di Amici”.

Spazi di una certa importanza. La casa si sviluppa su 350 metri quadrati, “con due giardini da 100 metri quadrati – ricordano da Orsolini – con 30 metri quadrati di portico pavimentato”.

2 marzo, 2021