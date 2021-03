“La chiusura delle scuole è inevitabile, non sono ambienti sicuri”

Salute - L'infettivologo Massimo Galli: “Sono il primo ad affermare che la didattica a distanza è tremenda, ma c'è una guerra in corso”

Milano – “La chiusura delle scuole è inevitabile”. Così l’infettivologo Massimo Galli in un’intervista su La7.

“Io ho sempre considerato un’ipocrisia – ha spiegato Galli – continuare a dire che le scuole erano ambienti sicuri. Non lo sono stati mai, e non lo sono stati mai in maniera completa. Sia per quanto riguarda l’interno che tutto quello che ruota intorno”.

Massimo Galli

“In questo momento – ha aggiunto l’infettivologo -, visto anche che le principali epidemie sono state riscontrate in contesto scolastico, certe decisioni credo che non siano evitabili”.

“Detto con la morte del cuore – ha concluso Massimo Galli -, perché sono il primo ad affermare che la didattica a distanza è tremenda. È una grande iattura e una sottrazione di vita e diritti dei nostri ragazzi. Ma cosa vogliamo farci? C’è una guerra in corso”.

9 marzo, 2021