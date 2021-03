La Commissione europea firma un secondo contratto con Moderna per altre 300 milioni di dosi

Bruxelles - Lo rende noto la Commissaria per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides

Bruxelles – Buone notizie dal fronte vaccini. Nella giornata di oggi la Commissione europea ha firmato un secondo contratto con Moderna per la fornitura di altre 300 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense.

A rendere nota la notizia √® la stessa Commissione europea con un nota: “Oggi la Commissione europea ha approvato un secondo contratto con l’azienda farmaceutica Moderna, che prevede un acquisto aggiuntivo di 300 milioni di dosi (150 milioni nel 2021 e un’opzione per acquistarne ulteriori 150 milioni nel 2022) per conto di tutti gli stati membri dell’Ue. Il nuovo contratto prevede anche la possibilit√† di donare il vaccino a paesi a reddito medio-basso o di reindirizzarlo ad altri paesi europei”.

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la Sicurezza Alimentare, ha dichiarato: “Con questo nuovo contratto con Moderna, stiamo aggiungendo altri 300 milioni di dosi di un vaccino sicuro ed efficace autorizzato – ha commentato la Commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides -. Segna un altro passo verso il nostro obiettivo di fornire un rapido accesso a vaccinazioni sicure ed efficaci ai cittadini in Europa e oltre nel corso di quest’anno. Il contratto √® importante non solo per le esigenze a breve termine dell’Ue, ma anche per il nostro lavoro futuro per limitare la rapida diffusione di nuove varianti”.

1 marzo, 2021