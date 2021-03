La Commissione Ue presenta il pass verde per tornare a viaggiare

Bruxelles - Certificherà che una persona ha ricevuto il siero, oppure è risultata negativa al test o è guarita dalla malattia e ha sviluppato gli anticorpi

Bruxelles – L’Ue ha presentato oggi la sua proposta per un pass verde che permetta ai propri cittadini di tornare a viaggiare liberamente all’interno dei confini europei.

Bruxelles – Sede della Commissione europea

Lo fa sapere la stessa presidentessa della Commissione europea che su Twitter ha scritto: “Oggi rafforziamo la risposta della Commissione al Covid-19 con i certificati verdi digitali per una circolazione libera e sicura nell’Unione europea e un percorso comune per una riapertura graduale, sicura e duratura”.

“La Commissione propone oggi di creare un certificato verde digitale per agevolare e rendere sicura la libera circolazione all’interno dell’Ue durante la pandemia di Covid-19 – si legge in un comunicato della Commissione europea -. Il certificato verde digitale sarà una prova del fatto che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, è risultata negativa al test o è guarita dal Covid”.

“Il certificato – prosegue il comunicato – sarà disponibile, gratuitamente, in formato digitale o cartaceo, e comporterà un codice Qr che ne garantirà la sicurezza e l’autenticità. La Commissione predisporrà un gateway per garantire che tutti i certificati possano essere verificati in tutta l’Ue e aiuterà gli stati membri nell’attuazione tecnica dei certificati. Spetterà sempre agli stati membri decidere da quali restrizioni sanitarie possano essere esentati i viaggiatori. Gli stati membri dovranno però applicare tali esenzioni allo stesso modo ai viaggiatori titolari di un certificato verde digitale”.

Il pass verde sarà valido per tutti gli stati membri dell’Ue e aperto all’Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia come pure alla Svizzera. Per evitare discriminazioni nei confronti di chi non è vaccinato, tutti potranno beneficiarne. Il certificato, infatti, servirà per fornire la prova che una determinata persona ha ricevuto il siero, oppure è risultata negativa al test Covid o è guarita dalla malattia e ha sviluppato gli anticorpi.

La Commissione europea specifica che quella del pass verde è una misura temporanea, che verrà revocata non appena l’Organizzazione mondiale della sanità dichiarerà la fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

17 marzo, 2021