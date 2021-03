“La costruzione della Filiera Brassicola”, al via la videoconferenza

Viterbo - Venerdì 26 marzo e sabato 27 due giorni di discussione e approfondimenti

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Cervisia, Associazione Nazionale Filiera Brassicola e Agroalimentare, organizza venerdì 26 marzo e sabato 27 due giorni di discussione e approfondimenti in videoconferenza dal titolo “La costruzione della Filiera Brassicola. Un aiuto concreto per il territorio e per il settore agroalimentare nel Lazio”.

Durante il Convegno verrà presentata la Legge della Regione Lazio n. 20/2020 pubblicata lo scorso dicembre. E’ previsto l’intervento delle più importanti autorità, esperti e professionisti del settore.

“Era necessario da tempo dare un segnale di incoraggiamento al settore brassicolo quasi paralizzato a causa della Pandemia – comunica il Presidente del Consiglio Direttivo Francesca Borghi – da qui abbiamo ritenuto doveroso organizzare un Convegno che partisse da qualcosa di concreto, come la presentazione della Legge della Regione Lazio sulla birra artigianale pubblicata lo scorso dicembre 2020, per poi affrontare in una tavola rotonda di filiera, la prima in termini assoluti, le tematiche relative a tutto il comprato brassicolo regionale e nazionale, alle opportunità di sviluppo della filiera ma anche alle criticità sulle quali confrontarsi per poter migliorare e costruire qualcosa di importante.

Credo fermamente che la ripresa socio-economica della birra artigianale possa ripartire anche da qui”.

Calendario dei lavori

Venerdì 26 marzo 2021 – Parte Istituzionale

Ore 10:45 Apertura piattaforma

Ore 11:00 Inizio lavori – Presentazione del Convegno Intervengono:

 Sottosegretario MIPAAF

 Assessore all’Agricoltura Regione Lazio – On. Enrica Onorati

 Presentazione della Legge Regionale del Lazio – On. Daniele Giannini, Consigliere Segretario

Consiglio Regionale del Lazio, primo firmatario della Legge Regionale n. 20/2020

 Lo schema degli adempimenti e descrizione della proposta informale della costituzione del

tavolo di filiera regionale dell’orzo e luppolo per la birra artigianale del Lazio – Dott.ssa

Francesca Borghi, Direttore Generale, Affari Istituzionali e Regolatori Associazione Cervisia

 La politica agricola regionale. Dove va il Lazio? – Dott. Fabio Genchi, Direzione Generale

Agricoltura Regione Lazio

 La diversificazione agricola, legislazione regionale e opportunità – Andrea Virgili,

Confagricoltura Roma

Moderatore: Tullio Carbonetti, Segreteria Tecnica Consiglio Regionale del Lazio

Sabato 27 marzo 2021 – Tavola Rotonda

Ore 14:45 apertura piattaforma

Ore 15:00 inizio dei lavori Presentazione della Tavola Rotonda

Intervengono:

 L’importanza della ricerca nel futuro della birra laziale – Dott.ssa Katya Carbone, CREA

 Il tavolo di filiera del luppolo e il piano di settore nazionale – Dott. Alberto Manzo, MIPAAF,

Coordinatore Tavolo tecnico della filiera del luppolo

 L’esperienza di Food Innovation Hub per promuovere l’innovazione nelle PMI

dell’agroindustria – Dott. Luigi Campitelli, Direttore Spazi Attivi e Open Innovation Lazio

Innova SpA

 Gli strumenti di produzione: la maltazione nella filiera dell’orzo da birra – Prof. Alessio

Cimini, docente UNITuscia

 Il marchio “Luppolo Italiano” e il processo di trasformazione – Dott. Dario Cherubini,

Presidente Associazione Luppoli d’Italia, titolare Luppoleto “I Vizi del Luppolo”

 La filiera integrata e il turismo brassicolo – Silvia Amadei, Direttore Operativo Associazione

Cervisia, titolare Birrificio Agricolo Agrilab

 La birra artigianale del Lazio

Federico Accardi, titolare birrificio Birre MacCardi

Simone Tariciotti, titolare BrewPub Bahm

Alberto Ficarola, titolare Birra Losa

Alessandro Fadda, titolare birrificio ECB

Giovanni Faenza, titolare birrificio Ritual Lab Brewing&Growing

 L’esperienza nella somministrazione della birra artigianale – Laura Cerani, Publican e titolare

Hopside Roma, Responsabile labratori per Homebrewers

 L’evoluzione del settore brassicolo agroalimentare – Dott. Roberto Muzi, Slow Food –

Comitato Scientifico Associazione Cervisia

Moderatore: Andrea Turco, Cronache di Birra

25 marzo, 2021