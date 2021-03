La “dama del ‘300” dell’Ottava medievale ai Soliti ignoti

Orte - Impersonata da Giulia Nardocci, ha rappresentato la rievocazione storica in onore di sant'Egidio

La dama del ‘300 dell’Ottava medievale di Orte ai Soliti ignoti

Orte – (a.c.) – La “dama del ‘300” dell’Ottava di sant’Egidio tra i protagonisti della puntata dei Soliti ignoti di lunedì scorso, su Rai 1.

Impersonata da Giulia Nardocci, la donna in abiti storici ha portato la rievocazione medievale di Orte in prima serata, come uno dei personaggi presentati alla concorrente in gara, Emanuela Aureli.

Aureli ha subito indovinato l’identità misteriosa, ovviamente aiutata dall’abbigliamento della figurante. Il premio assegnato al personaggio interpretato da Nardocci era di 6mila euro, da devolvere, in caso di vittoria finale della concorrente, alla Fondazione italiana per l’autismo.

Dopo aver rivelato la sua identità, la giovane ortana ha presentato rapidamente le caratteristiche dell’Ottava di sant’Egidio ad Amadeus, conduttore del programma.

26 marzo, 2021