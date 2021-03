“La diffusione di pannelli fotovoltaici deve essere in armonia col territorio”

Viterbo - Il senatore Umberto Fusco (Lega) preannuncia interrogazione al ministro alla Transizione ecologica

Viterbo – Umberto Fusco (Lega): interrogazione al ministro affinché la diffusione di fotovoltaici sia in armonia con il territorio.

“La promozione delle energie rinnovabili – spiega il senatore della Lega in una nota – è un caposaldo della società moderna e sviluppata in cui crediamo fermamente. È tuttavia necessario garantirne una diffusione in completa armonia con il territorio e l’ambiente.

Siamo infatti convinti che una reale sostenibilità ambientale non può prescindere dal rispetto degli equilibri naturali e dei terreni in cui vengono installati i sistemi di produzione di energia rinnovabile. Purtroppo nelle campagne del viterbese assistiamo troppo spesso a vere e proprie invasioni di pannelli fotovoltaici, anche e soprattutto su terreni a forte vocazione agricola, con impatti anche disastrosi sul territorio e sulle produzioni.

Già lo scorso anno è stato presentato dal gruppo consiliare della Lega al comune di Viterbo e quindi approvato all’unanimità del consiglio comunale un ordine del giorno con cui si sono impegnati Sindaco e Giunta a condividere l’azione contro il consumo di suolo e l’installazione di centrali eoliche e fotovoltaiche a terra in area agricola, a difesa dell’agricoltura comunale e quindi regionale, del paesaggio e della sicurezza alimentare.

Presto la materia sarà pertanto disciplinata a livello comunale da un regolamento cui l’assessore Ubertini sta lavorando.

Oltre al comune è però necessario che anche la regione e il governo intervengano.

A tal proposito presenterò al più presto un’interrogazione sul tema al neoministro della Transizione Ecologica, affinché venga garantita una diffusione di sistemi di produzione di energia rinnovabile da pannelli fotovoltaici in completa armonia con i nostri territori.

Umberto Fusco Senatore Lega

12 marzo, 2021